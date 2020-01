Branchenkenner erwarten höhere Preisnachlässe für Neuwagen

Für Autokäufer könnte das Jahr 2020 ein gutes werden. Die Branchenexperten Professor Ferdinand Dudenhöffer, Chef des Car-Centers der Universität Duisburg-Essen, sowie Karsten Neuberger, der die Preisstudien am Car-Center leitet, erwarten, dass die Hersteller in diesem Jahr höhere Rabatte beim Autokauf gewähren. Das gelte vor allem für Diesel-Modelle.

Wie es in ihrer Prognose heißt, sind die Neuwagenrabatte seit dem April des Vorjahres bis Mitte Dezember deutlich gesunken. Als Gründe nennen sie unter anderem das Auslaufen von Eintauschprämien für alte Diesel-Fahrzeuge sowie das generell starke, vom Niedrigzins angeheizte Neuwagengeschäft. 2019 seien voraussichtlich 3,5 Millionen Pkw in Deutschland neu zugelassen worden – das wäre ein neuer Bestwert.

In diesem Jahr könnte sich das Blatt allerdings wenden. Dudenhöffer und Neuberger erwarten einen spürbaren Rückgang der Neuzulassungen in Deutschland auf 3,3 Millionen – also etwa 200.000 weniger als im Vorjahr. Das setze den Fahrzeugmarkt unter Druck. Der kommt in diesem Jahr auch noch von ganz anderer Seite: Ab 2020 gilt der neue CO 2 -Zielwert von

95 Gramm je Kilometer. Dieser Wert gilt nicht zwingend für das einzelne Auto, sondern für die Flotten der Hersteller.

Um den Zielwert einzuhalten und so Strafzahlungen zu umgehen, werden die Autobauer nach Einschätzung der beiden Branchenexperten bestrebt sein, vor allem Elektroautos in den Markt zu drücken. Diese Strategie ist derzeit zum Beispiel beim VW zu beobachten. In diesem Jahr soll der rein elektrische Kompaktwagen ID.3 der Marke VW zu den Händlern kommen.

Weil das Angebot an E-Fahrzeugen aber noch überschaubar ist, werden die Hersteller nach Auffassung von Dudenhöffer und Neuberger auf Diesel-Modelle setzen, um den CO 2 -Zielwert zu erreichen. Diesel verbrauchen meist weniger als vergleichbare Benziner, entsprechend weniger CO 2 stoßen sie daher aus. Nach Angaben der beiden Branchenkenner hat der Autobauer PSA (Peugeot, Citroen, Opel) seinen Händlern bereits Diesel- und CO 2 -Quoten vorgegeben. In Summe deute vieles auf Preisnachlässe vor allem bei Diesel-Modellen hin.

Bereits seit Mitte Dezember sei eine Tendenz zu höheren Rabatten bei Verkäufern im Internet zu erkennen. „Einige Autobauer haben schon ab Mitte Dezember angefangen, die erwarteten Rückgänge der Fahrzeug-Auslieferungen und -Zulassungen im Jahr 2020 abzubremsen“, schreiben Dudenhöffer und Neuberger in ihrer Prognose. Sie raten Autofahrern, die einen Neukauf erwägen, den Markt zu beobachten. „Die nächsten zwölf Monate werden spannend für Autokäufer.“