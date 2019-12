Volkswagens Aufbruch in schwierigen Zeiten

Das VW-Verwaltungshochhaus in Wolfsburg. Dort werden auch in Zukunft die Entscheidungen für die Marke VW getroffen.

Seit 2015 gehen die Uhren anders bei VW. Urknall war der im September 2015 öffentlich gewordene Abgas-Betrug. Seitdem läuft einerseits eine etappenreiche und milliardenschwere juristische Aufarbeitung des Skandals, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Seitdem drängt der Autobauer zudem mit bis dahin nicht bekanntem Tempo auf seine Veränderung. Dazu gehört nicht nur ein neues Werteverständnis, das auf flacheren Hierarchien und einer neuen Kritikkultur basieren soll, sondern auch das Ziel einer CO 2 -neutralen Autoproduktion und Modellpalette ab 2050. Vor diesem Hintergrund war 2019 ein Jahr des Aufbruchs – zentrale strategische Weichenstellungen sind zwar zuvor erfolgt, doch 2019 ging es in die Umsetzung.

Aufbruch

Sichtbares Zeichen des Aufbruchs ist der Produktionsstart des ersten rein elektrischen Großserienmodells der Marke VW. Der ID.3 läuft seit Ende 2019 in Zwickau vom Band; das Werk ist das erste im VW-Universum, das allein E-Autos produziert. Weitere Fabriken sollen folgen: Emden in Deutschland sowie Werke im Ausland, etwa in China und den USA. Im November beschloss der Konzern, bis 2024 knapp 60 Milliarden Euro in Elektro-Mobilität und in Digitalisierung zu investieren.

Damit die Strategie der Elektro-Mobilität aufgeht, engagiert sich VW nicht nur beim Ausbau der Lade-Infrastruktur. Von hoher strategischer Bedeutung sind 2019 die Inbetriebnahme eine Pilotanlage für die Batteriezell-Produktion in Salzgitter, die Entscheidung, gemeinsam mit dem schwedischen Partner Northvolt in Salzgitter eine Batteriefabrik zu errichten, und die Ausweitung der Produktion von Batteriesystemen im Werk Braunschweig. In diesem Zusammenhang war es ein Rückschlag, dass unsere Region den Zuschlag für eine vom Bund geförderte Forschungsfabrik für die Batteriezell-Produktion nicht erhalten hat.

Teil des Aufbruchs ist aber auch die alte Welt der Verbrenner-Modelle. Sie sind es, die bis auf Weiteres das Geld für den Umbau zur E-Mobilität einfahren müssen. VW setzt dabei vor allem auf den Ausbau des Angebots der wegen ihrer Größe und ihres vergleichsweise hohen Kraftstoffverbrauchs umstrittenen SUV-Modelle, weil kein Fahrzeug-Segment weltweit so schnell wächst wie das der Geländelimousinen. Auch der Dauerläufer Golf wurde erneuert und soll in seiner achten Generation auf Kundenfang gehen. Der Kompaktwagen ist zwar weiterhin das Lieblingsauto der Deutschen, allerdings setzen ihn die SUV-Konkurrenten mächtig unter Druck – perspektivisch sollen Stromer wie der ID.3 nachrücken.

Dass jedoch nicht jede strategische Planung aufgeht, zeigt das Beispiel Türkei. Dort wollten die Wolfsburger 2019 ein Werk bauen, um den Passat und den Skoda Superb zu produzieren. Wegen des Einmarschs türkischer Truppen in Syrien hat VW seine Türkei-Pläne jedoch vorerst auf Eis gelegt.

Abschied

Auch wenn der einstige Vorstandsvorsitzende, Aufsichtsratschef und Großaktionär Ferdinand Piëch im Tagesgeschäft bei Volkswagen schon seit 2015 keine Rolle mehr spielte, markierte sein Tod am

25. August das endgültige Ende einer wohl einzigartigen Ära beim Autobauer. Unter der Führung Piëchs entwickelte sich Volkswagen nicht nur zum echten Welt- und Mehrmarkenkonzern, sondern zu einem profitablen Unternehmen. Obwohl Piëch 2015 im Unfrieden als VW-Aufsichtsratschef ausschied, wird die Erinnerung an ihn in Wolfsburg bis heute in Ehren gehalten.

Offene Rechnungen

In der ersten Jahreshälfte und im Sommer war der Unmut von Zulieferern in unserer Region groß. Sie mussten wochen-, zum Teil sogar monatelang darauf warten, dass Volkswagen seine Rechnungen bezahlt. Der Autobauer begründete diese Verzögerungen mit einer internen IT-Umstellung.

Bei unserer Redaktion hatten sich zahlreiche Unternehmen gemeldet und über ihre Erfahrungen berichtet. Sie fühlten sich durchweg im Stich gelassen. Dass kein Unternehmen namentlich in der Zeitung stehen wollte, zeigt die ausgeprägte Abhängigkeit der Zulieferer in unserer Region von Volkswagen. Ihr Zähneknirschen angesichts unbeglichener Rechnungen war daher groß.

Der größte Markt

China war auch 2019 der größte und wichtigste Markt für den Volkswagen-Konzern und für die Konzern-Kernmarke VW. Fast die Hälfte seiner Autos verkauft das Unternehmen im Reich der Mitte. Doch was 2018 begonnen hat, setzte sich 2019 fort: Erstmals seit vielen Jahren entwickelte sich der Automarkt in China rückläufig. Eine Ursache für diese Entwicklung war und ist der Handelskonflikt des Landes mit den USA. Davon blieb auch Volkswagen nicht unberührt – ohne allerdings seine herausgehobene Stellung in China zu verlieren. In der zweiten Jahreshälfte wurden die Rückgänge bei den Verkaufszahlen aufgefangen, zum Jahresende wuchs VW in China sogar gegen den Trend.

Anders als in früheren Jahren wurde 2019 öffentlich kritisch über die Rolle von VW in China diskutiert. Das Jahr zeigte einerseits, dass das riesige Land trotz seines riesigen Markts keineswegs unbegrenztes Wachstum bieten kann. Andererseits bestätigte sich, dass China weit entfernt ist vom Demokratie- und Freiheitsverständnis westlicher Nationen. Davon zeugten die Auseinandersetzungen mit Demonstranten in Hongkong, davon zeugten aber auch Berichte, dass der chinesische Staat Angehörige der Uiguren im Westen des Landes in Umerziehungslagern ihrer Religion und Traditionen berauben will.

Zu den VW-Kritikern gehört Professorin Anja Jakobi, die an der TU Braunschweig den Lehrstuhl für Internationale Beziehungen leitet. Sie sagte unserer Zeitung, sie vermisse eine kritische öffentliche Auseinandersetzung des Unternehmens mit seiner Rolle in China. So müsse sich VW klar darüber sein, dass das Unternehmen mit seiner Präsenz auch in abgelegenen Regionen ein autoritäres System wie das in China stütze. Außerdem müsse VW festlegen, ab welcher politischen Entwicklung Investitionen zurückgezogen werden müssten.

Volkswagen verwies zwar darauf, dass Verstöße gegen die Menschenrechte in den Werken nicht bekannt seien und auch nicht geduldet würden. Dennoch ist die Situation für das Unternehmen schwierig, der Preis für unseren Wohlstand hoch.

Konzernchef Herbert Diess beschrieb das Dilemma im Interview mit unserer Zeitung: „Wir vertreten unsere eigenen Moralvorstellungen und Werte in China. Aber wir können keinen Systemwechsel fordern und mit Investitionen keinen politischen Druck ausüben. Das ist nicht unsere Aufgabe! Das ist keine Aufgabe von Unternehmen.“

Die Folgen eines Strategiewechsels wären laut Diess dramatisch: „Würden wir uns komplett zurückziehen,wären am nächsten Tag von den 20.000 Entwicklungsingenieuren in Deutschland vermutlich 10.000 ohne Arbeit. Was in diesen Ländern an Arbeit und Wohlstand für Deutschland generiert wird, können wir nicht zur Disposition stellen.“

Schatten der Vergangenheit

Auch vier Jahre nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs ist der noch lange nicht verarbeitet. So steht der Vorwurf im Raum, dass auch der Motor EA 288 – er ist der Nachfolger des EA 189, der bisher im Zentrum des Abgas-Betrugs stand –, über illegale Funktionen verfügen könnte. Das weist VW zwar zurück, dennoch ließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig Büros in Wolfsburg durchsuchen. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt.

Bei der juristischen Aufarbeitung werden zwei zentrale Klagen vor dem Oberlandesgericht Braunschweig verhandelt. Bereits seit 2018 läuft dort ein Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und die Porsche-Holding SE. Es wird stellvertretend für 1750 weitere Klagen von Anlegern geführt, die beim Landgericht Braunschweig eingegangen sind. Der Streitwert beläuft sich auf knapp fünf Milliarden Euro. Die Kläger werfen VW und der PSE vor, sie nicht rechtzeitig über den Abgas-Betrug informiert zu haben – so, wie es die Ad-hoc-Pflicht vorschreibt. Ein Ende dieses Verfahrens ist nicht absehbar.

In dem zweiten großen Verfahren – der bundesweit ersten Musterfeststellungsklage – rät das Oberlandesgericht den Verfahrensbeteiligten hingegen zu einem Vergleich. In diesem Verfahren klagt der Verbraucherzentrale-Bundesverband im Auftrag von rund 400.000 Besitzern eines vom Abgas-Betrug betroffenen VW-Konzernmodells. Bisher lehnt der Autobauer einen Vergleich jedoch ab.

So oder so: Der Abgas-Betrug und seine Folgen werden auch 2020 noch ein Thema bleiben.