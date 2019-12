VW hat auch beim ID Software-Probleme

Das nächste Jahr wird entscheidend für die Marke VW. Dann soll Volkswagens Elektro-Offensive so richtig in Fahrt kommen, acht der weltweit 34 neuen Modelle werden Stromer oder Hybrid-Autos sein. Elf Milliarden Euro sollen in den nächsten fünf Jahren in die Elektromobilität fließen, weitere acht...