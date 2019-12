Deutsche Auto-Produktion sinkt auf 22-Jahres-Tief

Seit 1996 wurden nicht mehr so wenige Autos in Deutschland gebaut wie in diesem Jahr. Das geht aus einer Hochrechnung des Auto-Instituts der Universität-Duisburg-Essen hervor, die die Produktionszahlen der ersten elf Monate zugrunde legt. Demnach werden 2019 hierzulande 4,67 Millionen Autos...