Volkswagen eröffnet neues IT-Zentrum in Zwickau

Daniel Koch, IT-Projektleiter bei Volkswagen Sachsen, steht während einer Präsentation mit einer Argumented-Reality- Brille (AR) an einem Laptop. Volkswagen hat in Zwickau ein neues Zentrum für Informationstechnologie eröffnet.

Volkswagen will die IT-Aktivitäten für seine sächsischen Standorte künftig bündeln und hat dafür in Zwickau ein neues Zentrum eröffnet. Die ersten 65 Beschäftigten seien bereits in das dreistöckige Gebäude eingezogen, teilte der Autobauer am Freitag mit. 2020 sollen in der Zwickauer Schubertstraße rund 100 Mitarbeiter beschäftigt sein. Bisher sind sie den Angaben zufolge an drei verschiedenen Standorten untergebracht.

IT-Zentrum in Zwickau soll Fertigung der ID-Serie von VW unterstützen

Automatisierung und Digitalisierung führten zu einer wachsenden Bedeutung der Informationstechnologie, sagte der Geschäftsführer für Personal von VW Sachsen, Dirk Coers. Künftig gebe es damit für alle 10.000 VW-Mitarbeiter im Land eine zentrale IT-Hotline, zudem solle das IT-Zentrum auch die Fertigung der Elektroautos der ID-Serie unterstützen.

Volkswagen will bis 2029 bis zu 75 reine E-Automodelle auf den Markt

Anfang November hatte Volkswagen die Serienproduktion des ID.3 im Zwickauer Werk gestartet. Der Stromer soll eine neu konzipierte Fahrzeugserie begründen, die auch das Massenpublikum anspricht und die Grundlage für weitere E-Modelle bildet. Der Volkswagen-Konzern will bis 2029 bis zu 75 reine E-Automodelle auf den Markt bringen und konzernweit rund 26 Millionen Elektroautos verkaufen. dpa