Klage bei Burger King: Kommt das Ende der Rabattaktionen?

Kunden freuen sich, wenn bei Burger King Rabattaktionen wie „King des Monats“ oder die „Probierwochen“ mit günstigen Angeboten locken. Zwei Betreiber von Burger-King-Filialen hingegen beklagen: Solche Aktionen lassen die Kassen nicht klingeln, sondern bringen Verlust. Deshalb ziehen sie nun mit Schadenersatzklagen vor Gericht.

In der ersten Instanz vor dem Münchner Landgericht bekamen die Gastronomen weitgehend Recht. Nun muss sich das Oberlandesgericht in der zweiten Instanz damit beschäftigen.

Hintergrund des Streits: Die Muttergesellschaft Burger King Europe bietet ausgewählte Burger und sonstige Speisen regelmäßig billiger an. So will das Management Gäste anlocken und die Umsätze steigern – allerdings auf Kosten der Filialbetreiber. Die Franchisenehmer müssen für die Werbekampagnen Gebühren an die Muttergesellschaft zahlen.

Burger King bietet ausgewählte Burger und sonstige Speisen regelmäßig billiger an, die Werbekampagnen dafür werden durch Gebühren bezahlt, die die Muttergesellschaft von den Betreibern der Restaurants verlangt.

Burger King gegen Burger King – Das muss man wissen:

Zwei Burger-King-Filialen klagen gegen den Mutterkonzern

Der Vorwurf: Die Rabattaktionen sorgen für Verluste

Sie fordern Schadenersatz vor Gericht

Burger King: Gerichtsstreit geht in zweite Instanz

Der Hauskrach bei Burger King in Deutschland beschäftigt am Donnerstag (10 Uhr) das Münchner Oberlandesgericht – möglicherweise mit Folgen für die Geschäftspolitik der US-Schnellrestaurantkette.

In der ersten Instanz vor dem Münchner Landgericht hatten die beiden Berliner Gastronomen bereits weitgehend Recht bekommen. Nun muss sich das Oberlandesgericht in der zweiten Instanz damit beschäftigen.

Rabattaktionen sind in Imbissketten beliebtes Mittel, Kunden anzulocken. Auch McDonald’s bietet regelmäßig Rabatte über Coupons an. Mithilfe von Bestell-Apps und Rabatten hatte der Burger-King-Konkurrent im Geschäftsjahr 2018 seinen Gewinn verdoppelt. (dpa/jkali)