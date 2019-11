Seit April hat der Autohersteller VW in Hamburg automatisiertes Fahren im Straßenverkehr getestet (Archivbild).

Volkswagen präsentiert Ergebnisse zum autonomen Fahren in Hamburg

Seit April hat der Autohersteller VW in Hamburg automatisiertes Fahren im Straßenverkehr getestet. Am Mittwoch (11.30 Uhr) will das Unternehmen ein Zwischenfazit ziehen. „Eine Erprobung mit Höhen und Tiefen“, schreibt das Unternehmen. Bilanziert werden sollen die Fortschritte und Herausforderungen beim Angebot autonom fahrender Fahrzeuge.

Autonome VW-Fahrzeuge kommunizieren mit spezieller Technik

Den Unternehmensangaben zufolge sind die fünf Elektro-Golfs mit Laserscannern, Kameras, Ultraschallsensoren und Radaren bestückt, um möglichst ohne Eingriffe des noch vorhandenen Fahrers unterwegs sein zu können. Die Autos kommunizieren mit spezieller Technik an Ampeln, von denen 37 auf dem rund neun Kilometer langen Rundkurs bis Ende kommenden Jahres hierfür aufgerüstet werden. Per WLAN erhalten die Fahrzeuge Fahrinformationen. Die Teststrecke führt unter anderem über Dammtor, Rödingsmarkt, Landungsbrücken, St. Pauli und Messehallen.

VW-Innovationschef: „Wir sind noch nicht am Ziel“

Bei einem Besuch von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im September auf dem Rundkurs sah sich Volkswagen auf einem guten Weg: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Testfahrten, aber wir sind noch nicht am Ziel“, hatte VW-Innovationschef Axel Heinrich mitgeteilt. Neben VW haben sich bislang fünf weitere Nutzer der Teststrecke angeschlossen, darunter der Reifenhersteller Continental. Als Technik-Anbieter will er die Kollisonswarnung für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger – basierend auf 5G Technologie – erproben. dpa