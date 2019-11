Sie sind die landesbesten Gesellen im Handwerk

Die landesbesten Gesellinnen und Gesellen der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade wurden am Montag in Celle ausgezeichnet. Hier zu sehen mit Kammerpräsident Detlef bade (links) und Hauptgeschäftsführer Eckhard Sudmeyer (rechts).

Sie sind die Besten der Besten – 19 Gesellinnen und Gesellen der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade wurden am Montag in Celle als Sieger des niedersächsischen Leistungswettbewerbs ausgezeichnet. Aus unserer Region kommen vier von ihnen: Gebäudereiniger Gary Kröckel (Stadtkrankenhaus Wolfsburg), Glaserin Lina Thomann (Glaserei Doerfert in Salzgitter), Konditor Tim Firus (Café Haertle in Braunschweig) und Maßschneiderin Johanna Krafczyk (Staatstheater Braunschweig).

Insgesamt wurden 63 junge Menschen bis 28 Jahre aus den sechs niedersächsischen Handwerkskammern geehrt, wie die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen jetzt mitteilte. Die Junghandwerker können sich am 13. Dezember in Wiesbaden im Leistungswettbewerb auf Bundesebene messen.

„Wir im Handwerk sind stolz auf die nächste Generation qualifizierter Handwerkerinnen und Handwerker. Sie sind für unsere Gesellschaft und die Zukunft unseres Landes unverzichtbar“, sagte Mike Schneider, Präsident des Niedersächsischen Handwerkstages (NHT), bei der Ehrung vor den rund 250 Gästen. Schneider hob die Gleichwertigkeit der Abschlüsse in der Ausbildung mit denen eines Studiums an der Universität oder Hochschule hervor. Mit der Meisteranerkennungsprämie, der Meistergründungsprämie, oder der Rückkehr zur Meisterpflicht sehe man erste Schritte zu einer wirtschaftlichen Neubewertung dieses „erfolgreichen beruflichen Abschlusses“. NHT-Vizepräsident Karl-Wilhelm Steinmann betonte, dass das Handwerk selbst die Leidenschaft und Begeisterung für die eigenen Berufe nach außen tragen sollte.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne gratulierte des Gesellen im Namen der Niedersächsischen Landesregierung. Er dankte zudem den Ausbildern, den Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen sowie den Ausbildungsbetrieben. „Sie bringen sich hier in Niedersachsen im Handwerk aktiv ein, um die Auszubildenden und auch die mittelständische Wirtschaft in Niedersachsen fit und zukunftsfähig zu machen“, sagte Tonne.