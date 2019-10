Fiat Chrysler und PSA: Entsteht jetzt ein neuer Autogigant?

In der kriselnden Autobranche bahnt sich eine neue Hochzeit an: Fiat Chrysler und die Opel-Mutter PSA führen derzeit Gespräche über eine Fusion. Ziel sei es, einen weltweit führenden Konzern zu schaffen, teilten der italienisch-amerikanische Konzern und sein französischer Rivale mit.

Mit dem Zusammengehen der Volumenhersteller entstünde ein neuer Autogigant mit rund 190 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, 8,7 Millionen verkauften Fahrzeugen und 410.000 Beschäftigten. Gemessen am Absatz wäre es der viertgrößte Autokonzern nach Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan, nach Umsatz die Nummer drei. Insidern zufolge könnte bereits am Donnerstag eine Vereinbarung zur Fusion stehen.

Denn wie das „Wall Street Journal“ berichtete, soll der Verwaltungsrat von PSA der Fusion am Mittwochabend zugestimmt haben. Das Aufsichtsorgan von Fiat Chrysler wollte sich demnach ebenfalls noch am Mittwochabend treffen. Eine Bekanntgabe der Fusion könnte bereits am Donnerstag erfolgen.

Frankreich zeigt sich aufgeschlossen

Ein Zusammenschluss der beiden Konzerne müsste aber auch die Akzeptanz der Politik finden: Großaktionäre von PSA sind mit jeweils gut zwölf Prozent die Familie Peugeot sowie der chinesische und der französische Staat. Bei Fiat – beherrscht von der Agnelli-Familie – dürfte auch die amerikanische Regierung ein Auge darauf haben, wer über den US-Hersteller Chrysler zu bestimmen hat – insbesondere, wenn China als Anteilseigner im Spiel ist.

Paris signalisierte am Mittwoch Offenheit für die Fusionsgespräche. Der Staat dringt nach eigenen Angaben darauf, dass die industrielle Präsenz von PSA gewahrt bleibe. Ein neuer Verbund müsste auch zusagen, bei der europäischen Batteriezellenfertigung mitzuziehen. PSA hat im Stammland Frankreich zahlreiche Fabriken.

Dudenhöffer sieht Opel als Verlierer der Fusion

Die Hersteller bündeln ihre Kräfte vor dem Hintergrund einer wachsenden Krise am Automobilmarkt: Die Autobauer stecken unter dem Druck von Klimaschutzzielen und neuen Technologietrends im tiefsten Strukturwandel ihrer Geschichte. Vor allem brauche Fiat dringend einen Partner, da der Konzern bislang nicht auf Elektromobilität gesetzt habe und dadurch in Europa die Klimaziele nicht erreichen könne, sagte der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer unserer Redaktion.

„Der große Verlierer dieser Fusion wäre Opel“, ist Dudenhöffer überzeugt. Der neue Großkonzern hätte künftig drei große Firmenstandorte – in Italien, Frankreich und Deutschland. Davon sei voraussichtlich einer überflüssig und werde wohl Rüsselsheim heißen.

Fiat Chrysler hat schon einmal mit Franzosen über eine Fusion verhandelt. Im Juni scheiterten die Gespräche mit Renault krachend.

