Beiersdorf wächst dank Nivea - Dynamik bei Tesa nimmt ab

Hamburg. Die Kosmetikprodukte der Marke Nivea haben das Geschäft des Hamburger Konsumgüterherstellers Beiersdorf in diesem Jahr besonders angetrieben.

Die Dynamik schwächte sich aber insgesamt ab, das lag am geringeren Wachstum bei der Klebstofftochter Tesa, vor allem bei Kunden aus dem Automobilsektor in Nordamerika.

Der Umsatz von Beiersdorf stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe legte das Unternehmen am 4,3 Prozent zu.

Für die Tesa-Sparte senkte Beiersdorf die Umsatzprognose für 2019 und geht nun lediglich noch von einem Wachstum von 1 bis 2 Prozent aus, nach zuvor avisierten 3 bis 4 Prozent.

Die Kosmetiksparte legte hingegen bereinigt um 5,1 Prozent zu. Am stärksten wuchs dabei die Luxusmarke La Prairie. Der zum September abgeschlossene Kauf der Sonnenschutzmarke Coppertone von Bayer hatte den Angaben zufolge noch keinen Effekt auf die Umsatzentwicklung. Beiersdorf bekräftigte seine Jahresprognose. In diesem Jahr soll das Umsatzwachstum ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe bei etwa 3 bis 5 Prozent liegen.