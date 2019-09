Neue interaktive Karte zeigt Ladesäulen für Elektroautos

Aktuell gibt es in Deutschland rund 20.000 öffentliche Ladestationen für Elektroautos. Dies geht aus einer neuen interaktiven Karte des Bundesverkehrsministeriums hervor, die an diesem Mittwochvormittag freigeschaltet werden soll. Sie listet existierende Säulen auf, zeigt Kommunen und Investoren, aber auch, in welchen Regionen es in den nächsten Jahren Bedarf geben wird.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will bis 2030 eine flächendeckende Versorgung mit Ladestationen erreicht haben. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Konkret enthält die Karte, die den Namen „Standorttool“ trägt, die Standorte von 17.500 Normalladepunkten und 2400 Schnellladepunkten. Die Angaben basieren auf Daten der Bundesnetzagentur. Die Behörde führt ein amtliches Register über den Standort der Ladesäulen.

Aktuell sind über die Karte nur die technischen Daten der Ladesäulen abrufbar. Künftig soll sichtbar sein, ob eine Säule belegt ist, ob man sie reservieren kann und was der Strom dort kostet. Geplant sind ähnliche Informationen auch für Ladepunkte für Wasserstoff und Erdgas.

„Wir arbeiten systematisch daran, die Ladepunkte flächendeckend bis 2030 so zu planen und umzusetzen, dass jeder mit seinem E-Fahrzeug ohne Einschränkungen unterwegs sein kann“, sagte Minister Andreas Scheuer (CSU) unserer Redaktion. Nur wenn das Aufladen der Batterien „immer und überall möglich sei“, werde der Umstieg auf batterieelektrische Mobilität gelingen.

Die Karte ist im Internet unter www.standorttool.de zu finden. Eine mobile Version gibt es noch nicht.