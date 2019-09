Ostfalia-Professor rechnet trotz neuem Gesetz mit hartem Brexit

Ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ist am Montag in Kraft getreten. Experte Winfried Huck aus Braunschweig glaubt trotzdem an einen harten Brexit zum 31. Oktober.

Mit ihrer Unterschrift hat die britische Königin Elisabeth II. am Montag das Gesetz gegen einen unkontrollierten Austritt Großbritanniens aus der EU in Kraft gesetzt. Die vom britischen Parlament auf den Weg gebrachte Regelung zwingt Premierminister Boris Johnson, bei der EU eine erneute Brexit-Verschiebung zu beantragen. Winfried Huck, Professor für Internationales Wirtschaftsrecht an der Ostfalia, sprach mit unserer Zeitung über die aktuelle Lage in Großbritannien.

Winfried Huck. Foto: Privat

Herr Huck, macht eine erneute Brexit-Verschiebung überhaupt noch Sinn? Wäre ein Ende mit Schrecken nicht besser als ein Schrecken ohne Ende?

Da spricht einiges dafür. Die Wirtschaft leidet mehr, solange die Unsicherheit besteht. Das jetzt beschlossene Gesetz sind allerdings erstmal nur Worte. Die Frage ist: hält sich Boris Johnson auch daran? Es gibt laut britischer Seite 20 verschiedene Szenarien, die trotz des Gesetztes einen Brexit vor dem 31. Oktober beinhalten. Der letzte Akt wäre ein Rücktritt des Premierministers – dann wäre die Regierung nicht mehr handlungsfähig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zu einem harten Brexit kommen wird.

War die EU in ihrer Haltung gegenüber Großbritannien bislang zu hart? Hätte man bei den Verhandlungen womöglich mehr auf die Briten zugehen sollen?

Die EU hat gut verhandelt. Sie hat Geschlossenheit bei den Vertragsentwürfen und den Verhandlungen mit Johnsons Vorgängerin Theresa May gezeigt. Die EU wird wohl auch weiterhin keine großen Zugeständnisse machen, um eine harte Grenze zu Nordirland zu vermeiden. Damit hätte sie nämlich den Schwarzen Peter. Selbst wenn es zum Brexit kommt, endet ja nicht die Welt. Auch danach könnte noch nachverhandelt werden.

Trotz der Hängepartie hat die britische Wirtschaft zugelegt und erwartet weiteres Wachstum. Bislang hieß es, ein harter Brexit würde die Wirtschaft hart treffen. Wie passt das zusammen und was bedeutet es für Deutschland?

Das Plus ergibt sich dadurch, dass britische Firmen jetzt anfangen, Waren aus der EU zu bestellen und zu lagern, bevor darauf Zölle erhoben werden. Hierzulande sorgen sich vor allem die Automobil- und die Pharmaindustrie vor einem harten Brexit: Sie rechnen mit Beeinträchtigungen ihrer Lieferketten und steigenden Warenpreisen.