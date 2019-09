Deutsche Telekom startet ihr 5G-Netz

Kunden der Telekom können nun auch mit 5G mobil surfen. Man funke ab sofort mit 129 Antennen in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt in Bandbreiten von einem Gigabit pro Sekunde und mehr, teilte die Telekom mit. Insgesamt hat das Unternehmen rund 30 000 Antennenstandorte in Deutschland - der Anteil von 5G ist also noch gering. Am besten sieht es in Berlin-Mitte aus, wo 66 Antennen mit 5G funken. Konkurrent Vodafone hat erste Funkstationen in dem ultraschnellen Übertragungsstandard bereits im Juli geöffnet.

