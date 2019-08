Unternehmer für eigenständige Landessparkasse

Vertreter des Mittelstands aus unserer Region haben sich laut einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig für eine größtmögliche Eigenverantwortung und Entscheidungsfähigkeit der Banken in unserer Region ausgesprochen. Die Unternehmer hatten sich laut der IHK auf Einladung des Kammer-Präsidenten Helmut Streiff zu einem Runden Tisch über „aktuelle Entwicklungen im Bankensektor“ beraten – vor allem wohl über die Lage der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK). Genauere Angaben zu den Teilnehmern des Runden Tisches oder deren Anzahl gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

Die BLSK ist Tochter der angeschlagenen Nord-LB und soll, wenn es nach den Kommunen im Geschäftsbezirk der BLSK geht, verselbstständigt werden. „Den Erhalt der Vielfältigkeit in der Bankenlandschaft und jegliches Engagement der Kommunen in diesem Zusammenhang wird ausdrücklich begrüßt“, heißt es in der Mitteilung. Eine regionale Verbundenheit der ansässigen Kreditinstitute sei für Unternehmen von erheblichem Vorteil. Das zeige sich in kurzen Entscheidungswegen und Kenntnissen der regionalen Wirtschaftskraft. Auch die Region profitiere davon, etwa durch gesellschaftliches Engagement der Banken.

„Die regionale Wirtschaft benötigt weiterhin eine funktionierende Bankenlandschaft. Insbesondere die drei Säulen – private Geschäftsbanken, Genossenschaftsbanken und öffentlich-rechtliche Banken – sind für den Mittelstand in unserer Region extrem wichtig“, heißt es in der Mitteilung. Dadurch entstehe gesunder Wettbewerb, auch im Sinne der Kunden und Mitarbeiter der Unternehmen.