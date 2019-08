Ernteerträge steigen, aber Preise sind im Keller

Die Ernteerträge beim Getreide sind nach einem trockenen Sommer zufriedenstellend – zumindest in den Teilen unserer Region, in denen es zwischendurch ausreichend Niederschlag gab. „Das war fast von Feld zu Feld unterschiedlich“, sagte Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land, am Dienstag. „Je nachdem, wo ein Gewitterschauer heruntergekommen ist.“ Auch Joachim Zeidler, Landvolk-Vorstandsvorsitzende des Kreisverbands Gifhorn-Wolfsburg, sagte: „Im Großen und Ganzen war die Getreideernte besser als im letzten Jahr.“ Im Mehr-Jahresvergleich sei sie jedoch unterdurchschnittlich. „Gravierender ist aber, dass der geldliche Ertrag viel geringer ist als im letzten Jahr“, so Zeidler. Für 100 Kilogramm Roggen erhielten Landwirte etwa fünf Euro weniger als noch 2018. Kurt Fromme, Geschäftsführer des Landhandels Fromme in Salzgitter, bestätigte das: „Ertragsmäßig kann man zufrieden sein. Die Preisentwicklung hingegen ist absolut unbefriedigend.“

Beim Weizen – mit Abstand nimmt diese Art laut Zahlen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen von 2010 mit rund 40 Prozent den größten Anteil beim Getreideanbau ein – hat es im Landkreis Wolfenbüttel bis hinein in den Landkreis Goslar eine durchschnittliche bis gute Ernte gegeben, berichtet Löhr. In den nördlichen Teilen von Helmstedt und Peine und auch in Richtung Seesen habe es allerdings weniger geregnet – hier sei die Weizenernte teilweise enttäuschend. Laut Fromme sind die Weizenpreise zudem „im Keller“. Das liege in erster Linie nicht an einer guten Ernte, sondern zum Beispiel an internationalen Zollstreitigkeiten und dem bevorstehenden Brexit. Für eine Tonne Weizen erhalte man 145 bis

170 Euro, im Vorjahr seien es 160 bis 210 Euro gewesen. „Der kostendeckende Weizenpreis liegt bei

175 Euro je Tonne“, sagt Fromme.

Der Landhandel hat in diesem Jahr außerdem große Einbußen bei der Qualität händeln müssen. Während im Durchschnitt rund 90 Prozent des Weizens „Mühlen-Weizen“ sei, also über einen Protein-Anteil von 12 Prozent verfüge, hatte dieses Jahr nur 30 Prozent des gelieferten Weizens Standardqualität.

70 Prozent des Weizens gehe dementsprechend etwa in die Futtermittelverarbeitung oder die Alkoholerzeugung und nicht in die Lebensmittelverarbeitung. „Wir sind mit der Vermarktung unzufrieden“, kommentierte das Fromme.

Verantwortlich machte er vor allem die Düngemittelverordnung, die zu hohe Nitratwerte im Grundwasser verhindern soll. „Wir müssen uns mit Stickstoff-Überschüssen auseinandersetzen, dürfen aber nicht alle pauschal über einen Kamm scheren“, sagte Fromme. Hätten die Landwirte also anders düngen dürfen, wäre die Qualität besser gewesen, meint Fromme.

Bei der Wintergerste – sie wird auf rund 10 Prozent der Getreideflächen in unserer Region angebaut – sind die Erträge laut Landvolk-Vorsitzendem Löhr in Ordnung gewesen. Die Sommergerste, die fast ausschließlich nördlich der A2 auf den trockeneren Heidesandböden angebaut wird, musste jedoch auf einigen Äckern „intensiv“ beregnet werden. Dass sei für einige Betriebe problematisch, weil sie von den Kommunen für mehrere Jahre nur ein bestimmtes Wasserkontingent zur Verfügung gestellt bekommen und 2018 bereits viel beregnen mussten.

Beim Raps, aus dem Öl hergestellt wird, habe es in diesem Jahr erneut keine guten Erträge gegeben, berichten Löhr und Zeidler. Winterraps wird Ende August, Anfang September ausgesät. Im vergangenen Jahr war es zu dieser Zeit so trocken, dass der Raps auf manchen Flächen erst gar nicht gekeimt habe oder aber nach dem Keimen vertrocknet sei. Viele Landwirte hätten dann Weizen angebaut, bei dem eine noch spätere Aussaat möglich ist. Trotz der Knappheit haben sich die Preise für Raps nicht gut entwickelt, berichten Löhr und Zeidler – weil die Pflanze auf dem Weltmarkt mit Palm- und Sojaöl konkurriert. Die Roggenernte ist nach Angaben von Löhr dort, wo beregnet wurde, zufriedenstellend ausgefallen. Beim Mais, die Ernte startet nächste Woche, erwartet der Landvolk-Vorsitzende ebenfalls regional sehr unterschiedliche Erträge.

Die aktuell heißen Tage schaden nach Angaben der Landvolk-Vorsitzenden außerdem den Kartoffeln, bei denen die Haupterntezeit begonnen hat. Auch die Zuckerrübe leide unter der Hitze. Wie Löhr berichtet, kann sich die Rübe aber erholen, wenn es nun noch einmal richtig regnet. Für den Winter wünscht sich Löhr ebenfalls viel Nässe: „Es bräuchte eine nachhaltige Auffüllung des Wasserspeichers Boden, also viel Landregen.“