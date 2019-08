Leichte Verluste für den Dax

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main Ohne größere Impulse von der US-Notenbank Fed am Vorabend haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt wieder etwas nachgegeben. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,38 Prozent auf 11.758,10 Punkte.

Am Mittwoch war der Index kräftig gestiegen, angetrieben von der Hoffnung auf Hinweise der Fed auf eine geldpolitische Lockerung.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,26 Prozent auf 25.389,58 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone handelte 0,14 Prozent niedriger.