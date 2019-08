Darum darf die neue Berliner U-Bahn bei Regen nicht fahren

Die neuen Berliner U-Bahnwagen machen Probleme: Ausgerechnet die Züge der neuesten Baureihe IK (Spitzname „Icke“) sind derzeit nicht voll einsatzfähig. Bei Starkregen, wie er in den vergangenen Tagen häufiger in der Hauptstadt auftrat, dürfen sie nicht außerhalb der Tunnel fahren.

Eine entsprechende Anweisung der U-Bahn-Betriebsleitung bestätigte am Donnerstag Petra Nelken, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Hintergrund: Vor Kurzem war in zwei auf der U-Bahnlinie 5 eingesetzten Wagen Wasser ins Wageninnere eingedrungen. Dabei soll auch wichtige Technik beschädigt worden sein. Seither dürfen die IK-Züge bei Starkregen nur noch im vor Regen schützenden Tunnel fahren. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, so die BVG.

Berliner U-Bahn undicht – kein Einsatz bei Starkregen

Laut Hersteller Stadler Pankow waren defekte Gummidichtungen der Grund für den Wassereinbruch. „Techniker von uns sind vor Ort und reparieren das“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Das Fahrverbot für die IK-Züge sollte danach wieder aufgehoben werden.

Der Berliner Fahrgastverband Igeb reagierte mit Unverständnis auf die neuerlichen Fahrzeugprobleme bei der U-Bahn. „Wir können so etwas nicht verstehen. U-Bahnen in Bangkok überstehen schadlos den Monsun, bei uns in Berlin halten sie aber nicht einmal Regen aus“, sagte Igeb-Sprecher Jens Wieseke.

BVG will bis 2033 gesamte Fahrzeugflotte modernisieren

Stadler Pankow hatte erst im Mai auch den Zuschlag für den größten Fahrzeugauftrag in der BVG-Geschichte erhalten. Ab 2021 soll der deutsche Ableger der renommierten Stadler Rail AG bis zu 1500 neue U-Bahnwagen nach Berlin liefern.

Damit will die BVG bis 2033 ihre gesamte Fahrzeugflotte modernisieren. Wegen eines laufenden Rechtsstreits mit dem unterlegenen Bieter Alstom konnte der bislang mit rund drei Milliarden Euro bezifferte Großauftrag aber noch nicht ausgelöst werden.

Ein ganz anderes Problem mit U-Bahnen hatten vor Kurzem die Wiener. Sie dufteten offenbar nicht gut genug. Deshalb werden die Wiener U-Bahnen nun von innen parfümiert – kein Scherz.

Dieser Text ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.