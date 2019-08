Amazon klemmt bald "Dash"-Bestellknöpfe ab

Seattle Amazons "Dash"-Bestellknöpfe zum schnellen Nachordern von Alltagsartikeln werden in wenigen Wochen zu einem wertlosen Stück Plastik. Der Online-Händler klemmt sie zum 31. August weltweit ab. Dagegen bleiben die virtuellen "Dash"-Buttons, die man sich auf der Amazon-Website oder in der App einrichten kann, oder der automatische "Dash"-Nachbestelldienst in Geräten aktiv. Amazon hatte den Verkauf neuer Bestell-Knöpfe schon im März eingestellt. 2016 waren sie nach Deutschland gekommen. Zum stopp des Verkaufs waren es rund 70 für diverse Artikel wie Waschmittel, Windeln, Kaffee oder Kosmetik.

