Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton wächst kräftig

Die vor einem Monat an die Börse gegangene Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Aufgrund guter Geschäfte mit Lastwagen und Bussen in Europa und Brasilien kletterte der Umsatz um sieben Prozent auf 13,5 Milliarden Euro, wie der Konzern mit den Marken MAN und Scania am Montag in München mitteilte. Den Verkauf eines Firmenteils herausgerechnet, waren es sogar zehn Prozent.

Umsatzrendite steigt an

Das operative Ergebnis legte um 25 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu. Damit stieg die Umsatzrendite auf 7,9 Prozent von 6,8 Prozent vor Jahresfrist. „Für den Rest des Jahres bleiben wir trotz der sich weiter eintrübenden Wirtschaftsindikatoren zuversichtlich und bekräftigen unsere gesetzten Jahresziele“, erklärte Finanzvorstand Christian Schulz. rtr