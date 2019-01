A380: Erster Flieger von Airbus wird in Einzelteile zerlegt

Zehn Jahre nach der ersten Auslieferung soll der erste A380 von Airbus in seine Einzelteile zerlegt werden. Der Riesen-Jet sollte das Prestigeprojekt des Flugzeugherstellers werden – das klappte nur bedingt. Jetzt wird ein erster Riesen-Jet in seine Einzelteile zerlegt und verkauft. So zum Beispiel...