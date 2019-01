Frankfurt/Main Der Dax hat doch noch einen positiven Jahresauftakt hinbekommen. Nach deutlichen Verlusten am Vormittag drehte der Leitindex am Nachmittag ins Plus. Mit einem Aufschlag von 0,20 Prozent auf 10 580 Punkte verabschiedete sich der Dax dann aus dem ersten Handelstag des Jahres 2019. Der Eurokurs wurde am frühen Abend bei 1,1355 Dollar gehandelt.

