Weihnachtsgeschäft deutlich belebt

Berlin Nach zuvor eher mäßigen Umsätzen hat sich das Weihnachtsgeschäft bei den Einzelhändlern in Deutschland in der Woche vor dem vierten Advent deutlich belebt. Das Geschäft verlaufe spürbar besser als in den beiden Vorwochen, heißt es beim Handelsverband Deutschland. Nach einer Branchenumfrage waren fast die Hälfte der größeren und etwa ein Drittel der kleineren Betriebe mit der Umsatzentwicklung in der zurückliegenden Woche zufrieden. In kleineren Städten hätten die Händler häufig mit geringen Besucherzahlen zu kämpfen gehabt.

