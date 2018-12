Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte bereits früher geringere Zölle auf Autoimporte in Aussicht gestellt.

Peking China setzt die Sonderabgaben auf Importe von Autos und Autoteile aus den USA für drei Monate aus. Der Einfuhrzoll werde von 1. Januar an von 40 wieder auf 15 Prozent gesenkt, teilte das Handelsministerium am Freitag in Peking mit.