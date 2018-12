Saturn testet App-Bezahlsystem im Weihnachtsgeschäft

Der Elektronikhändler Saturn testet ein neues Bezahlsystem. In den umsatzstarken Wochen vor Weihnachten können die Kunden in der Filiale der Hamburger Innenstadt ihre Waren per Smartphone-App selbst bezahlen. Mit dem System namens Smartpay wolle das Unternehmen möglichst viele Erfahrungen sammeln,...