Eier wegen Salmonellen zurückgerufen – Mehr Supermärkte betroffen

Salmonellen-Gefahr in Eiern: Eier aus Bodenhaltung der Firma Eifrisch sind in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Bei einer Untersuchung von Gesundheitsbehörden waren in einer Probe Salmonellen gefunden worden. Es sind mehr Supermärkte betroffen als zunächst angenommen.Betroffen sind laut...