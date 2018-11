Berlin Die Deutsche Bahn will ihre Ausgaben erhöhen, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und pünktlicher zu werden. Das Unternehmen werde in den kommenden Jahren auf Rekordniveau in Mitarbeiter, Infrastruktur, rollendes Material, Qualität und Digitalisierung investieren, teilte die Bahn nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Eine Zahl zum geplanten Investitionsvolumen wurde nicht genannt.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder