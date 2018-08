Volkswagen steckt Milliarden in vernetzte Autos

Berlin Im Umbruch der Autobranche hin zu E-Mobilität und Digitalisierung will Volkswagen Milliarden in die Vernetzung seiner Autos stecken. 3,5 Milliarden Euro sollten bis 2025 in eine Digitalisierungsoffensive fließen, kündigte der Konzern an. Mit digitalen Angeboten und Diensten sollten künftig hohe Umsätze erzielt werden. VW plant mit Blick auf das nötige Software-Know-how auch Kooperationen und Übernahmen. Zudem will VW unter der Submarke "We Share" ein rein elektrisches Carsharing-Angebot an den Start bringen.

