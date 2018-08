"Dragonfly": Knickt Google vor Chinas Zensur ein?

Beim Internet-Konzern Google gibt es Ärger um die Präsenz in China. Mitarbeiter melden in einem Protestbrief ethische Bedenken an, Google-Boss Sundar Pichai versucht, die Gemüter zu beruhigen. Worum geht es?Medienberichten zufolge arbeitet Google an einer Suchmaschine für den chinesischen Markt,...