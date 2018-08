Die Hitze lähmt die deutschen Kraftwerke – davon profitiert die Braunkohle

Heiße Tage, tropische Nächte: In Büros, Hotelzimmern und zunehmend auch Privatwohnungen laufen Klimaanlagen zurzeit auf Hochtouren. Auch Kühlschränke und Gefriertruhen haben in diesem rekordverdächtigen Sommer deutlich mehr zu tun. Die Versorger können die Auswirkungen der Hitzewelle in Zahlen...