Frankfurt/Main Commerzbank-Kunden mit Pfändungsschutzkonten kommen nach Angaben der Bank wieder uneingeschränkt an ihr Geld. Die technische Störung sei behoben, bestätigte ein Sprecher der Bank am Nachmittag. Auf Twitter schrieb das Institut: "Alle P-Konto-Inhaber können jetzt über ihr Guthaben verfügen. Die ausstehenden Zahlungseingänge sind gebucht." Bei einem Teil der Pfändungsschutzkonten waren am Dienstag dieser Woche nicht alle Zahlungseingänge wie geplant gebucht worden.

