Staatsanwaltschaft weist Vorwürfe zu Winterkorn zurück

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wehrt sich gegen den Vorwurf von Ex-VW-Chef Martin Winterkorns Anwalt Felix Dörr. Der hatte am Sonntag eine Strafanzeige wegen Verrats von Dienstgeheimnissen in Erwägung gezogen, weil in den Ermittlungsakten zum Diesel-Skandal auch Steuer-Informationen stehen....