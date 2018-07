Vodafone meldet Umsatzrückgang

London/Düsseldorf Der britische Telekomkonzern Vodafone hat vor der milliardenschweren Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen.

Der Umsatz fiel im ersten Geschäftsquartal (Ende Juni) im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozent auf 10,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Vor allem in Indien hat das Unternehmen mit stärkerer Konkurrenz zu kämpfen. Dabei spielten aber auch Wechselkurseffekte und neue Bilanzierungsvorschriften eine Rolle. Gewinnzahlen veröffentlicht Vodafone nur halbjährlich.

Deutschland ist der wichtigste Einzelmarkt der Briten, hier lief das Geschäft besser. Die Umsätze stiegen um 2,4 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, im Mobilfunkservice gab es ein Plus von 1,7 Prozent. Im Mai hatte sich Vodafone mit dem US-Kabelriesen Liberty Global für einen Preis von 18,4 Milliarden Euro auf die Übernahme großer Teile von dessen europäischem Netz geeinigt, dazu zählt in Deutschland Unitymedia. Konkurrenten wie die Deutsche Telekom kritisieren, die Übernahme verringere den Wettbewerb.