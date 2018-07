New York Nach den Quartalsberichten einer ganzen Reihe großer US-Konzerne sind deren Kurse unter Druck geraten. In diesem Fahrwasser legte auch der Dow Jones wieder den Rückwärtsgang ein. Er fiel um 0,53 Prozent auf 25 064 Punkte. Der Eurokurs stieg, zuletzt notierte er im späten New Yorker Devisengeschäft bei 1,1636 Dollar.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder