Die Meisterin macht Modelle serienreif

Sindy Illmanns Terminkalender gleicht dem eines deutschen Außenministers: In einer Woche ist sie in Indien, später im mexikanischen Puebla, in Pamplona in Spanien und im portugiesischen Setubal. Von Wolfsburg aus reist sie auch nach China, Polen oder Brasilien. Die 39-Jährige ist immer dort, wo Volkswagen ein neues Modell in Serie bringt. Die Industriemeisterin reist überall auf der Welt von Anlauf zu Anlauf. So nennen die Autobauer die Pilotphase eines neuen Fahrzeugs.

2017 war sie ganze zwölf Wochen im Wolfsburger Stammwerk, gute 30 Wochen war sie auf Achse. Im Jahr zuvor war sie gute 20 Wochen unterwegs. Die Anzahl ihrer Reisen sind ein Spiegelbild der Modellvielfalt im Konzern. Gerade bewegt sich viel.

Als wir uns zum Termin in Wolfsburg verabreden wollen, muss alles schnell gehen: Illmann ist ständig auf Abruf. Sie weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ob sie nur wenige Tage später nach Brasilien oder China fliegen wird. Und vor allem: wann genau?

Auf ihrem Schreibtisch in ihrem Büro steht eine Tasse mit der Aufschrift „Morgenmuffel“. Miese Laune am Morgen ist dieser Frau, die oft und laut lacht, nicht wirklich zuzutrauen. „Ich bin ein herzlicher Mensch“, sagt Illmann. „Auch morgens – wenn keiner anruft.“ Dann lacht sie wieder ihr lautes, ansteckendes Lachen.

Die Meisterin hilft den Standorten, die ein neues Modell in Serie bringen. Im Team prüfen sie die gesamte Vorserie, vom Presswerk über die Logistik bis zur Qualitätssicherung. Alles kommt auf den Prüfstand. Illmann: „Wie ist die Qualität der Fahrzeuge? Sind genügend Mitarbeiter vor Ort? Sind diese auch gut genug ausgebildet?“

Sie messen vor Ort die Lackdichte, das Fahrzeug kommt auf den Rollenprüfstand, jede kleine Delle erkennt Illmann sofort, auch unliebsamen Schmutz. Gibt es Fehler, schreitet sie ein. Die Konzern-Standards müssen eingehalten werden.

Illmann und ihr zehnköpfiges Team transportieren Ideen von Werk zu Werk. Was im brasilianischen Sao Bernardo funktioniert, kann genauso gut in Changchun im Nordosten Chinas klappen. Aber: In Changchun ist es im Winter bitterkalt – bis zu 30 Grad Minus kommen vor. Eine Maschine in der Lackiererei muss hier ganz anders eingestellt sein als in einem Werk in Brasilien oder Indien, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Auch darauf achten Illmann und ihr Team.

Die Mannschaft ist voller Experten: Laserspezialisten, Anbauteilspezialisten, Oberflächenspezialisten. Jeder ist ein Vorarbeiter – mit einem eigenen Ego. „Wir haben ein sehr spezielles Team“, sagt Illmann und lacht. Als sie 2012 ihre Stelle in der Pilothalle in Wolfsburg antrat, von der aus sie die Welt bereist, fand sie lauter Einzelkämpfer vor.

Erschwerend kommt hinzu, dass nur zwei ihrer Mitarbeiter auch in Wolfsburg ihre Heimat haben. Der Rest des Teams arbeitet von Leipzig, vom slowakischen Bratislava, vom spanischen Pamplona und von China in Chengdu und Foshan aus. Trotz der großen Distanz sagt Illmann: „Wir haben jetzt einen viel engeren Kontakt als zu Beginn meiner Arbeit. Wir halten zusammen.“ Dank Skype zum Beispiel sei das möglich. Ihren Führungsstil bezeichnet die Chefin als „kooperativ“. Man nimmt es ihr ab.

Die Meisterin kommt gebürtig aus Zwickau. Sie sagt, sie sei „Teil einer VW-Familie“. Definitiv ist sie Teil einer Auto-Familie. Wenn der Begriff „Benzin im Blut“ nicht schon so abgedroschen wäre: Auf Illmann trifft er zu.

Der Uropa hat beim Luxus-Automobilpionier Horch in Zwickau gearbeitet, der Opa an der traditionsreichen Rennstrecke Sachsenring. Der Vater arbeitete nach der Wende bei VW. Mehr geht wohl kaum. Schon früh kam Illmann mit Autos, Motorrädern und Motoren in Berührung. Mit Kumpels schraubte sie als Jugendliche an Fahrzeugen herum.

„Autos waren schon immer meine Welt – mehr als Mode zum Beispiel.“ Oft habe sie von der Arbeit Flecken auf ihrer Kleidung, scheut sich auch nicht vor schmutzigen Händen, wenn sie an den Standorten ist. Sie deutet auf eine Dame aus der Kommunikation ihres Bereichs, die beim Termin dabei ist und sehr schick angezogen ist. „Bei Ihnen passt das sehr gut. So sieht man mich aber nur selten.“

Auch im Motorsport brachte es Illmann weit. Als Copilotin gewann sie den Pneumant-Pokal, das ist die deutsche Meisterschaft der Amateure im Rallye-Sport. Der Trabant, den sie und ihr Mitstreiter Jan Gantikow fuhren, hatte nur 70 PS. Aber er wog auch nur 400 Kilo. „Da muss man Mut haben“, sagt Illmann.

Ihre Leidenschaft für den Motorsport führte so weit, dass sie sich sogar bei einem Unfall beide Beine brach. An Rallyes ist heute nicht mehr zu denken. „Viel zu gefährlich.“ Nicht auszudenken, wenn sie wegen eines Unfalls wochenlang bei der Arbeit fehlen würde.

Privat fährt Illmann einen VW-Lupo, 55 PS. Ein Sportflitzer wäre naheliegender. „Ich komme aber nicht von meinem Auto los.“ Sie hat ihrem langjährigen Weggefährten einen Namen gegeben: „Er heißt Phillipp.“

Illmann ist eine der wenigen Frauen in einer Männerdomäne. Das war schon früher so. Als sie ihre Lehre als KFZ-Mechanikerin in einem Autohaus in Zwickau begann, sagte ein Lehrer in der Berufsschule zu ihr, dass er sich ihren Namen nicht merken werde: Das lohne sich nicht, die junge Frau werde die Lehre nach einem halben Jahr abbrechen.

Aber Illmann biss sich durch. „Ich war laut meinem Ausbilder die einzige Frau in meinem Jahrgang, die damals die Lehre auch abgeschlossen hat – in ganz Deutschland.“

Den Biss hat sich Illmann beibehalten. Sie musste sich schon einige Sprüche anhören, sagt sie. „Sind Sie heute mit dem Auto da? Der Wagen draußen ist so schief eingeparkt.“ Das war so ein Spruch. „Mich stört das nicht. Ich bin damit groß geworden und mit der Zeit auch schlagfertiger.“

Recht schnell nehme man sie dann gar nicht mehr als Frau wahr, steht das Professionelle im Vordergrund, sagt die Meisterin. Das sei im Ausland so – selbst in Ländern wie Indien, wo von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht die Rede sein kann. Anfangs sei es manchmal zwar etwas schwer, als Frau Gehör zu finden. Sie versucht dann aber, solche Hürden vor allem durch ihre Fachkenntnis und ihre offene Art zu überwinden.

Die Sexismus-Debatte, die durch die Vorfälle des Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein losgetreten wurde, verfolgt Illmann sehr genau. „Diese Debatte ist notwendig“, sagt sie. „Gerade während meiner Ausbildung war ich ein Exot.“ Da habe sie auch Belästigungen erlebt. „VW ist da viel angenehmer, hat klare Regeln für respektvollen Umgang. Hier erlebe ich eine gesunde Distanz. Das schätze ich.“

Nach der Ausbildung arbeitete sie zuerst bei einer Zeitarbeitsfirma, verkleidete bei Zwickau den VW-Phaeton von innen. 2002 ging sie dann nach Wolfsburg. Der Anfang war schwer. Während der Probezeit lebte sie drei Monate lang in einer Jugendherberge. Doch Illmann fand sich ein, machte den Industriemeister als Basis für Führungspositionen. Sie arbeitete in der Montage, in beiden Lackierereien. Zwischenzeitlich hatte sie 120 Mitarbeiter unter sich. Seit 2012 ist sie die Meisterin in der Pilothalle.

Sie wohnt im kleinen Jembke bei Wolfsburg. Der Ort mit seinen 2000 Einwohnern bietet den Kontrast zu ihrem Globetrotter-Leben. Zu Hause kümmert sie sich um ein Pferd, drei Hunde hat Illmann von ihren Dienstreisen mitgebracht. Für Hobbys bleibt kaum Zeit.

Für Freunde und die Familie leider auch nicht. „Es ist schwieriger geworden, aber dadurch, dass wir uns seltener sehen, auch harmonischer“, sagt sie und lacht. Eine Beziehung hat sie derzeit nicht. „Wir könnten ja eine Chiffre-Nummer im Artikel einbauen.“ Wieder lacht sie.

Das Leben aus dem Koffer in den vielen Hotels weltweit stellt für Illmann keine Belastung dar. Auch das viele Reisen nicht. „Das Hotelleben ist super. Alles ist sauber, die Wäsche ist gemacht.“ Manchmal aber wünsche sie sich, im eigenen Bett zu schlafen.

Es gab eine Situation, in der sie sich besonders gewünscht hatte, zu Hause zu sein. „Als meine beste Freundin starb, war ich gerade wieder unterwegs.“ Die Freunde und die Familie fehlen ihr, gibt sie dann doch zu. „Aber wer hat schon die Möglichkeit, so viel herumzukommen?“ Die vielen Länder, unterschiedliche Kulturen – „das kann mir keiner nehmen.“

Dass es in den vergangenen Jahren so viele negative Schlagzeilen über VW mit Blick auf den Abgas-Skandal und ein mögliches Kartell in der Automobilbranche gab, lässt Illmann, die mit so viel Herzblut bei der Sache ist, nicht kalt. „Das tut mir einfach weh, wenn ich das lese.“ Dann denke sie: „Das kann doch gar nicht sein, das sind wir nicht.“ Sie zieht einen Vergleich: „In der Verwandtschaft gibt es doch auch immer irgendein schwarzes Schaf.“ So müsse man sich das auch bei der Dieselkrise vorstellen. Auch hier habe es leider schwarze Schafe gegeben.

Die weit gereiste Illmann warnt vor Aktionismus. „Unsere Kunden sind zum Teil konservativer als andere.“ Der Wandel zum E-Auto und zur Digitalisierung dürfe nicht zu schnell, aber eben auch nicht zu langsam voranschreiten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ein Wandel mit Augenmaß müsse her.

Illmann sagt es so: „Ich würde es schade finden, wenn es keine Verbrennungsmotoren mehr gäbe.“ VW baue gute, emissionsarme Autos. Zum notwendigen Umbruch sagt Illmann: „Wir brauchen ein bisschen Zeit, aber ich bin zuversichtlich.“