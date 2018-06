Bericht: Immer mehr Flugzeuge landen mit starker Verspätung

In Deutschland soll die Zahl stark verspäteter Flüge stark zugenommen haben. Das berichtet die „Rheinische Post“ und beruft sich dabei auf eine Studie des Flugrechte-Portals EUclaim, die die Zeitung selbst in Auftrag gegeben hatte. Bis zum 28. Mai 2018 seien 1466 Flüge in Deutschland mit einer...