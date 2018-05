Uber bezahlt Versicherung für Fahrer

Berlin Uber finanziert selbstständigen Fahrern in Deutschland und weiten Teilen Europas Versicherungen gegen Krankheit und Unfälle. Dieses „Partnerschutz-Programm“ werde in Kooperation mit dem Versicherungskonzern Axa umgesetzt, teilte der Fahrdienst-Vermittler am Mittwoch mit. Das Angebot könnten vom 1....