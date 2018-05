Mandeln von Kaufland wegen Salmonellen zurückgerufen

Die nutwork Handelsgesellschaft mbH ruft „K-Classic Mandeln ganz“ in der 200g-Tüte zurück. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, seien bei einer Routinekontrolle in einer Charge Salmonellen nachgewiesen worden.Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2019, der Charge L...