Betriebsrat will junge Opel-Mitarbeiter halten

Rüsselsheim Beim Autobauer Opel will der Betriebsrat die Abfindungen für jüngere Mitarbeiter stoppen. Die vom Arbeitgeber vorgetragenen Abbauzahlen von 3700 Beschäftigten würden bereits durch Vorruhestand und Altersteilzeit erfüllt, berichtete die IG Metall am Freitag in einem Mitarbeiterrundschreiben. Am...