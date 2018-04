Kommt nach dem Führungswechsel bei VW ein neues Logo?

Kurz nach dem Führungswechsel bei Volkswagen könnte VW nun auch ein neues Logo bekommen, meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg und die "Wirtschaftswoche". Das wäre das erste Re-Design seit dem Jahr 2012. Volkswagen möchte sich auf die Ära der E-Autos vorbereiten und das schlechte Image aufpolieren, das ihm seit Bekanntwerden der Dieselaffäre anhafte. Hinweise oder Bilder zum Aussehen des neuen Logos gebe es noch nicht.

Präsentiert werden soll es erst im nächsten Jahr zusammen mit einer neuen E-Automodellreihe der Öffentlichkeit präsentiert werden, so Jochen Sengpiehl, der Marketingchef von VW, bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin. Als Zeichen der Zeit müsse das Logo sowohl auf Autos als auch auf Smartphones eine starke Symbolkraft haben, fügte Sengpiehl hinzu.

Das VW-Logo wurde zuletzt vor sechs Jahren minimal verändert. Bloomberg/Wirtschaftswoche