Sonnenwetter lässt den Spargel sprießen - Ernte läuft an

Oldenburg Die ersten Landwirte haben mit der Ernte des Freilandspargels in Niedersachsen begonnen. Und mit dem für die nächste Woche erwarteten sonnig-warmen Wetter werde die Ernte des Edelgemüses richtig anlaufen, sagte der Chef der Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst. "Ende nächster Woche wird es bundesweit Spargel geben." Noch müssen die Verbraucher aber mit relativ hohen Preisen rechnen, sagte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn.