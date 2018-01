Die Kernmarke VW verbucht Absatz-Rekord in 2017

VW-Marken-Chef Herbert Diess konnte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu Beginn der Detroiter Autoshow gleich einen neuen Auslieferungsrekord der Kernmarke vermelden. So setzte die Marke im vergangenen Jahr weltweit 6,23 Millionen Autos ab – ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. ...