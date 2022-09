MedienQ 2022: FUNKE lädt Spitzen aus Politik und Medien ein

Fr., 09.09.2022, 04.18 Uhr

Am Donnerstagabend (9. September) hat die FUNKE Mediengruppe zum fünften "MedienQ" in Clärchens Ballhaus eingeladen: Rund 150 Gäste aus Politik, Medien, Wirtschaft und Diplomatie sind in Berlin zusammengekommen.