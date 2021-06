Quallen an der Ostsee

Mi, 30.06.2021, 14.56 Uhr

In den letzten Jahrzehnten sind Quallen vor allem im Sommer in Massen zu finden. Die meisten sind allerdings ungefährlich. Alles rund um Quallen in der Ostsee, sehen Sie im Video.