Corona: Freizeitparks in Deutschland dürfen wieder öffnen

Do, 03.06.2021, 18.14 Uhr

Nach monatelangem Lockdown dürfen die Freizeitparks in Deutschland wieder öffnen. Was dabei beachtet werden muss und was die Freizeitparks zu bieten haben, sehen Sie im Video.