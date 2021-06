Am 3. Juni ist Europäischer Tag des Fahrrads

Di, 01.06.2021, 15.26 Uhr

Seit 1998 wird am 3. Juni in vielen europäischen Ländern der Tag des Fahrrads gefeiert. Er soll auf die zunehmende Belastung durch den Automobilverkehr hinweisen und das Fahrrad mehr in den Fokus des täglichen Gebrauchs rücken.