Germany's Next Topmodel: Die wichtigsten Fakten zur neuen Staffel

Fr, 15.01.2021, 17.14 Uhr

Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel startet am 04.02.2021 mit vielen Neuerungen und spannenden Gästen. Ein entsprechendes Hygienekonzept sorgt für die Sicherheit am Set. Die wichtigsten Infos finden Sie im Video.