Online-Unterricht: Schüler in den USA reagieren mit bitterem Humor

Di, 29.09.2020, 18.38 Uhr

Die Corona Pandemie hindert Kinder in den USA weiter daran in die Schule zu gehen. Online-Untericht ist kein Ersatz für sozialen Austausch in der Schule. Die schüler reagieren mit bitterem Humor.