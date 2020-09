Laura Kampf & Marti Fischer: Preisträger "Best of Education & Coaching"

Di, 08.09.2020, 20.20 Uhr

In der Kategorie "Best of Education & Coaching" erhielten gleich zwei YouTube-Creators die exakt gleiche Stimmenzahl von der Jury. Marti Fischer, der glaubte, eingeladen worden zu sein, um die Kategorie während der Live-Show zu präsentieren, wurde überraschend gemeinsam mit Laura Kampf ausgezeichnet. Laura Kampf und Marti Fischer freuten sich über ihre Auszeichnung einfach doppelt.