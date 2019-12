Prosecco, Cremant & Schaumwein: Alles, was man über Sekt wissen muss

Mi, 18.12.2019, 15.08 Uhr

Gerade an den Feiertagen ist Sekt unheimlich beliebt. Was man über den spritzigen Schaumwein wissen muss, gibt´s in aller Kürze im Video.