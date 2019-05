Kiss-Frontmann Gene Simmons: Darum bin ich Fan von Angela Merkel Kiss: Die Hardrock-Band ist auf ihrer "End of the Road"-Tournee auch in Deutschland unterwegs. Reporterin Johanna Rüdiger hat Kiss-Frontmann Gene Simmons gefragt, warum er so ein großer Angela-Merkel-Fan ist – und warum er es hasst, den Kiss-Hit "I was made for loving you" zu singen.